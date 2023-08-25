Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde - Son Dakika

Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde

Son Güncelleme: 25.08.2023 11:26

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Al Hilal'in yollarını ayırdığı ve serbest statüde bulunan Moussa Marega'yı kadrosuna katmak istiyor. Yılda 7 milyon euro kazanan Marega'yı Karadeniz ekibi, sponsor bulması durumunda renklerine bağlayacak.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Al Hilal'in yollarını ayırdığı ve serbest statüde bulunan Moussa Marega'yı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi, yıllık 7 milyon euro kazanan 32 yaşındaki santrforu sponsor bulması durumunda renklerine bağlayacak.

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Samsunspor'un peşinde olduğu Marega, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanıyordu. Kariyerinde 399 maça çıkan Marega, 141 kez rakip fileleri havalandırırken, 56 kez de asist yaptı.

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Samsunspor, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde - Son Dakika
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