Tek eksik sponsor! Samsunspor, Moussa Marega'nın peşinde

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Al Hilal'in yollarını ayırdığı ve serbest statüde bulunan Moussa Marega'yı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi, yıllık 7 milyon euro kazanan 32 yaşındaki santrforu sponsor bulması durumunda renklerine bağlayacak.

197 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Samsunspor'un peşinde olduğu Marega, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanıyordu. Kariyerinde 399 maça çıkan Marega, 141 kez rakip fileleri havalandırırken, 56 kez de asist yaptı.