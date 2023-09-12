Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi - Son Dakika

Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi

Son Güncelleme: 12.09.2023 08:53

Samsunspor, Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimlerin ardından Paco Alcacer'i de kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. İddiaya göre, Karadeniz ekibi, İspanyol golcüye yıllık 2.5 milyon euro maaş teklif etti.

Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimleri kadrosuna katan Samsunspor, Paco Alcacer için transferinde de sona geldi. Karadeniz ekibinin yıllık 2.5 milyon euro maaş üzerinden futbolcuyla anlaştığı iddia edildi.

2.5 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Koray Geçgel'in haberine göre; Samsunspor, Sharjah FC forması giyen Paco Alcacer'in transferi için kulüp ve futbolcuyla anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlılar, İspanyol golcü için 2.5 milyon euro maaşı gözden çıkardı.

ALCACER'İN KARNESİ

Paco Alcacer geçen sezon Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. 2016 yılında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan golcü, 2018'de ise Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Alcacer, Barcelona'da 50 maçta 15 gol-8 asistlik performans gösterirken Borussia Dortmund'da ise 47 maçta 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Samsunspor servet ödeyecek! Süper Lig'i sallayacak dünyaca ünlü golcü ile anlaştılar

Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı
09:46 Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu
09:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek
09:38 2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı
09:19 TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret
09:13 TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı
08:56 Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı
08:52 Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı
08:49 Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi
08:41 MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 10:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement