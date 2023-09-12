Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi

Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimleri kadrosuna katan Samsunspor, Paco Alcacer için transferinde de sona geldi. Karadeniz ekibinin yıllık 2.5 milyon euro maaş üzerinden futbolcuyla anlaştığı iddia edildi.

2.5 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Koray Geçgel'in haberine göre; Samsunspor, Sharjah FC forması giyen Paco Alcacer'in transferi için kulüp ve futbolcuyla anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlılar, İspanyol golcü için 2.5 milyon euro maaşı gözden çıkardı.

ALCACER'İN KARNESİ

Paco Alcacer geçen sezon Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. 2016 yılında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan golcü, 2018'de ise Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Alcacer, Barcelona'da 50 maçta 15 gol-8 asistlik performans gösterirken Borussia Dortmund'da ise 47 maçta 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.