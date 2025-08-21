Samsunspor, Panathinaikos'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Samsunspor, Panathinaikos'a 2-1 Yenildi

21.08.2025 23:14
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atina Olimpiyat

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras (Dk. 58 Calabria), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 58 Ioannidis), Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 68 Muja), Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Mouandilmadji

Goller: Dk. 66 Kiriakopoulos, Dk. 74 Palmer-Brown (Panathinaikos), Dk. 51 Tomasson (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Celil Yüksel. Dk. 52 Tomasson (Samsunspor), Dk. 78 Palmer-Brown, Dk. 79 Zaroury (Panathinaikos)

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1

64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.

66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1

74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Samsunspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Samsunspor, Panathinaikos'a 2-1 Yenildi

SON DAKİKA: Samsunspor, Panathinaikos'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
