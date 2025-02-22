Samsunspor, Rizespor'a 3-2 Yenildi

Spor

(ANKARA)-Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Rizespor'a 3-2 mağlup oldu

Trendyol Süpe Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Rizespor oynycusu Samek Akaydın'ın 23. dakikada kendi kalesine attığı ve 41. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle Samsunspor ilk yarıyı Rizespor karşısında 2-0 üstün kapattı.

Rizespor 52. dakikada Samsunspor oyuncusu Lubumir Satka'nın kendi kalesine attığı, 86. dakikada Ali Sowe ve 88. dakikada Altin Zeqiri'nin attığı golle Samsunspor karşısında skoru 3-2 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Samsunspor sahasında Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.