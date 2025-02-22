Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül, Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Holse, Muja, Dimata
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou (Dk. 22 Buljubasic), Olawoyin, Abdülkadir Ömür, Mithat Pala, Akintola, Sowe
Goller: Dk. 24 Samet Akaydin (Kendi kalesine), Dk. 41 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki maçta Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
2. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in topu uzaklaştırdı.
9. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın sol çaprazdan arka direğe ortasında, Dimata'nın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
24. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Samet Akaydin ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi.
29. dakikada Hojer'in kullandığı kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmadan çeken top arka direkteki Olawoyin'e geldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Dimata'nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturdu: 2-0
Samsunspor maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Rizespor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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