Samsunspor seri galibiyet peşinde - Son Dakika
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Samsunspor seri galibiyet peşinde

13.10.2022 13:15
Samsunspor seri galibiyet peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu maçıyla beraber galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsun spor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu maçıyla beraber galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda, yıllarca görev yaptığı Altınordu ile oynayacaklarını hatırlattı.

Altınordu'da çok güzel günler yaşadığını ancak profesyonellikte duygusallığa yer olmadığını ifade eden Eroğlu, "Rakibimiz geçen hafta kazandı. Bu maça onların da iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Tabii ki bu maç kolay geçmeyecek. Ama ben spor yaşamım boyunca olaylara profesyonel olarak yaklaştım, duygusallık olmaz. Biz de tüm planlarımızı kazanma adına yapıyoruz. Çünkü son iki maçta güzel bir istatistik yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz"

Eroğlu, Altınordu maçına iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncuların benden istediklerini alabilmeleri, bana kendilerini teslim etmeleri çok önemli.Gerek taktiksel gerekse de fiziksel çalışmalar bizi önümüzdeki süreçte başarıya götürecektir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her dediğimi yapmaya çalışıyorlar. Başarı böyle gelecek. Göreve ilk geldiğim an itibarıyla futbolcularımla yaptığım konuşmalarla Bandırmaspor maçıyla birlikte seri galibiyet başlatmak istiyordum. Bu olmadı ama oyun anlamında galibiyete yakındık, skora yansıtamadık. İç sahadaki galibiyetle birlikte hedefe doğru ilerlemek istiyorsak, Altınordu maçıyla birlikte bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Umarım oradan galibiyetle döneriz."

Sakat oyuncularla ilgi bilgi veren Eroğlu, "Mücait Albayrak, Şener Kaya, Yusuf Abdioğlu, Novikovas, Osman Çelik, Cihan Kahraman sakat oyuncularımız. Mücahit Albayrak'ın takıma dönüşü zaman alacak ama diğer oyuncularımız yavaş yavaş takıma katılıyor. Bu süreç birkaç hafta alabilir. Sakatlık yaşadıktan sonra oyuncularımızın sahaya dönüşü kolay olmuyor. Fiziksel anlamda onların eski seviyeye gelmesine çalışıyoruz. Ancak Samsunspor güçlü bir takımsa, her oyuncu görevini en iyi şekilde yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı

Kırmızı-beyazlı takım, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1,5 saat kültür fizik hareketleri ve çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını bitiren Samsun ekibinin yarın THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul üzerinden İzmir'e geçeceği bildirildi.

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Hüseyin Eroğlu: 'Altınordu kalbimde ama profesyonel hayatta duygusallık olmaz' Hüseyin Eroğlu: 'Altınordu kalbimde ama profesyonel hayatta duygusallık olmaz' Ordu haberleri... Altınordu'da Erdi formayı bırakmadı Ordu haberleri... Altınordu'da Erdi formayı bırakmadı
Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor seri galibiyet peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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