Samsunspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı

16.05.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek sezonu mutlu bir şekilde tamamladı. Fink, gurur verici bir performans sergilediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.

Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe karşısında hem topa sahip olma hem de geçiş oyununda etkili olabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Sezonun son maçını iyi tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fink, "Bugün çok şey oldu. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Göstermiş olduğumuz performans sebebiyle mutluyum." diye konuştu.

Karşılaşmaya herhangi bir sıralama baskısı olmadan çıktıklarına işaret eden Fink, "Bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan da mutluyum. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk, 51 puana ulaştık. Bence fena bir puan değil." ifadelerini kullandı.

Takımın sezon genelindeki performansını da değerlendiren Fink, şunları kaydetti:

"Sezona iyi başladık ancak sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşadık. Buna rağmen takımım kalitesini yeniden gösterdi. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak, sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip performansında düşüş gösteren bir dönem oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."

Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncular ve teknik ekip üyelerine teşekkür eden Fink, bu sürecin kendisi için zor olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

01:42
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 02:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.