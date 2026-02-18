Samsunspor Shkendija ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Shkendija ile Karşılaşıyor

18.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija ile yarın oynayacak; teknik direktör Fink ilk kez sahada.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak.

Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Samsunspor'da Thomas Reis'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Thorsten Fink, ilk kez takımın başında sahaya çıkacak.

UEFA listesine 3 futbolcu eklendi

Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi.

Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Shkendija ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:43:43. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Shkendija ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.