Samsunspor, Sivas'ta Galibiyet Peşinde

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı.

Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sivasspor ise 18 puan elde etti.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.