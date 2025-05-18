Samsunspor-Sivasspor Maçında VAR Jonas Hansen

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jonas Hansen oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile Sivasspor, bu akşam saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Güran Hasova olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak. - SİVAS