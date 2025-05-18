Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jonas Hansen oldu.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile Sivasspor, bu akşam saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Güran Hasova olacak.
Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Samsunspor-Sivasspor Maçında VAR Jonas Hansen - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?