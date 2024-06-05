Samsunspor, Sözleşmeleri Sona Eren Futbolcularla Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Sözleşmeleri Sona Eren Futbolcularla Yollarını Ayırdı

Samsunspor, Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk ve Jakup Szumski ile sözleşmelerinin sona erdiğini açıkladı. FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezası alan Samsunspor, sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla futbolcularla yollarını ayırdı. Takımın gençleştirilmesi ve akademiden yetişecek oyuncuların kulübe katkı vereceği belirtildi.

05.06.2024 10:41
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sözleşmeleri sona eren Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk ve Jakup Szumski ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezası alan ve konuyu İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyan Samsunspor, cezanın bir dönem ertelenmesiyle geçen sene devre arasında transfer yapabilmişti. Aksi bir karar çıkmadığı sürece şu anda 2 dönem transfer yasağı bulunan Samsunspor'da sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona eren futbolculardan takım kaptanları Osman Çelik ve Moryke Fofana'nın yanı sıra Alim Öztürk ve Jakup Szumski ile de anlaşma sağlanamadı ve yollar ayrıldı.

"Yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı"

Sözleşmesi sona eren futbolcular ile anlaşılamadığını belirten kırmızı-beyazlıların, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli Samsunspor camiası ve taraftarlarımız, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmamızda büyük katkılar veren, saha içi ve dışındaki davranışlarıyla arkadaşlarına örnek gösterilen kaptanlarımız Osman çelik, Moryke Fofana ile oyuncularımız Alim Öztürk ve Jakub Szumski'nin sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle yapılan görüşmelerin olumsuz neticelenmesi sonucunda yeni sezonda kendileriyle birlikte olamayacağımızı üzülerek ifade ediyoruz. Sevgili Osman, Fofana, Alim ve Jakub, bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası oldunuz. Her zaman şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri olarak anılacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

"Takımın gençleşmesi ve akademiden yetişecek oyuncular kulübümüze katkı verecektir"

Gelecek sezonla ilgili düşüncelerin de paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncularımızın akıttıkları tere, verdikleri emeğe teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar diliyoruz. Yönetim kurulumuzun aldığı bu kararın, takımımızın gençleştirilmesine ve büyük yatırımlar yaparak kurduğumuz akademiden yetişecek oyuncularla önümüzdeki sezonlarda kulübümüze büyük katkılar vereceğine de inanıyoruz."

Takımdan ayrılan oyunculardan 33 yaşındaki kaleci Jakup Szumski geçen sezon sadece 2 maçta görev almıştı. 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk 25 maçta süre alıp, 2 asist yapma başarısı göstermişti. 33 yaşındaki defansif orta saha Osman Çelik 27 maçta görev alıp 1 asist yapma başarısı göstermişti. 33 yaşındaki kanat forvet Moryke Fofana ise 27 maçta oynayıp, 1 gol 4 de asist yapma başarısı göstermişti.

Şu anda başka kulüplerden oyuncu transfer edemeyen Samsunspor'da geçen sezon kadroda bulunan fakat sözleşmesi sona eren futbolculardan orta saha Muhammet Ali Özbaskıcı ve Zeki Yavru ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, Galatasaray'dan kiralanan 6 numara Taylan Antalyalı ile Westerlo'dan kiralanan ofansif orta saha Muhammed Gümüşkaya ve kulüpleriyle görüşmelerin ile devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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