Samsunspor Taraftarından PFDK'ya Tepki
Samsunspor Taraftarından PFDK'ya Tepki

06.05.2026 00:50
Samsunspor taraftar grupları, PFDK'nın verdiği ağır cezaları haksız bulduklarını açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor taraftar grupları, Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Samsunspor'a verdiği cezalara yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarının açıklanmasının ardından Samsunspor'a ağır cezalar verildi. 3 milyon TL'nin üzerindeki para cezası sonrası açıklama yapan Samsunspor taraftar grupları, "Samsun'da 3 Nisan'da oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından, PFDK tarafından açıklanan kararlar; Türk futbolundaki adaletsizliğin, çifte standartın ve emek hırsızlığının açık ve net tescili niteliğindedir. Samsunsporumuza kesilen 220 bin TL tutarındaki ceza ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a reva görülen 21 gün hak mahrumiyeti ile 2 milyon 800 bin TL'lik fahiş yaptırım, sadece bir disiplin kararı değil, Samsunspor'u yıldırma, sindirme operasyonudur" ifadeleri kullanıldı.

"Samsunspor üzerinde oynanan oyunların farkındayız"

Samsunspor üzerinde oyunlar oynandığını iddia eden taraftar gruplarının açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Saha içinde alın teriyle kazanılan başarıları masa başında budamaya çalışanlar bilmelidir ki; Samsunspor üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Emek hırsızlığı artık saha dışına taşmış, haksız cezalarla bir camiayı yıldırma seviyesine ulaşmıştır. Ama yılmayacağız! Samsunsporumuzun da, başkanımızın da arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. PFDK'nın gerekçesinde yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemek' ifadesi, asıl amacın ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Eğer bir itibar kaybı aranıyorsa, bu kayıp Samsunspor'un haklı isyanında değil; bu adaletsiz kararları imzalayanların vicdanlarındadır. Bu ifadeyi kabul etmiyor, asıl tanımın 'Samsunspor'a yönelik sistematik susturma politikası' olduğunu haykırıyoruz. Samsunspor'un hakkını savunduğu için cezalandırılmak istenen Başkanımız Yüksel Yıldırım asla yalnız değildir. Şehrin her bir ferdi, her bir taraftarı başkanının arkasında sarsılmaz bir kale gibi durmaktadır. Bizleri cezalarla korkutacağını, susturacağını ve yolumuzdan döndüreceğini sananlar, bu şehrin Atatürklü armasının temsil ettiği mücadele ruhunu unutmuş gibiler. Unutana, hatırlatmak boynumuzun borcudur. Taraftar grupları olarak bu haksız, hukuksuz ve orantısız cezalara karşı sessiz kalmayacağımızı, her platformda kulübümüzün ve başkanımızın hakkını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
