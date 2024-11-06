Samsunspor Taraftarlarından Bahis İddialarına Tepki - Son Dakika
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Spor

Samsunspor Taraftarlarından Bahis İddialarına Tepki

Samsunspor taraftarları, Kasımpaşa maçındaki bahis skandalı iddialarına 'Samsunspor engellenemez' etiketiyle karşı çıktı.

06.11.2024 10:20
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un ilk yarısında 2 penaltı kaçırdığı Kasımpaşa maçına atıfta bulunularak 'Bahis skandalı' iddialarına Samsunspor taraftarları sert tepki gösterdi. Taraftarların sosyal medyada başlattığı 'Samsunspor engellenemez' etiketi ülke gündemine girdi.

İki dönem transfer yasağı olması ve sezon başında 12 oyuncusunu kaybetmesine rağmen düşük bütçe ve kısıtlı kadro ile Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Samsunspor hakkındaki bahis iddialarına taraftarlar tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 'Samsunspor engellenemez' başlığı ile paylaşım hareketi başlattı. Bu etkinlik kısa sürede Türkiye gündemine girerek binlerce etkileşim aldı. Samsunspor'a, Trabzonsporlular da dahil birçok ilin takımları ve tribünlerinden de destek geldi.

Söz konusu maçta Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanda oynadığı maçta ilk yarıda Oliver Ntcham ile 2 penaltı kaçırmış, ilk yarıyı Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 geride tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlılar, 68. dakikadan sonra bulduğu 4 golle 4-1 kazanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Taraftarlarından Bahis İddialarına Tepki - Son Dakika

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