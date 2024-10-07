Samsunspor Tarihinde Bir İlk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Tarihinde Bir İlk

Samsunspor, Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yaparak 8 haftada 6 galibiyetle 18 puan topladı.

07.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyetle 18 puan topladı.

Samsunspor, profesyonel liglere ilk kez 1965-66 sezonunda adım attı. 1969-70 sezonunda bugünkü adı Süper Lig olan 1 Lig'de ilk sezonunu geçiren Karadeniz ekibi, sezonu 6. sırada tamamlayarak ve bu ligde yer alan Karadeniz bölgesinin ilk takımı oldu.

Beş sezon boyunca bu ligde mücadele ettikten sonra ise 1974-75 sezonunda ligde düşen Samsun ekibinin inişli çıkışlı dönemleri başladı. Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi başlangıcını 1987-1988 sezonda yaptı. Ligin ilk 8 haftasına 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 36 yıl sonra rekorunu kırdı.

Alman teknik direktör Reis, 2,25 puan ortalaması yakaladı

Geçen sezon ilk 8 hafta sonunda hanesine sadece 1 puan yazdıran Samsun ekibi, sezona Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşarak başladı.

FIFA'nın 2 dönem yasağı nedeniyle transferden yoksun şekilde sezona başlayan kırmızı-beyazlılar, Reis yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Peş peşe oynadığı 2 deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Samsun ekibi, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Daha sonra seri galibiyetler almaya başlayan Samsun ekibi, RAMS Başakşehinr'i 2-0, Çaykur Rizespor'u 1-0, Göztepe'yi 4-3 ve son olarak da Adana Demirspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hanesine ilk 8 maç sonucunda 18 puan yazdıran Samsunspor, tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Alman teknik adam ise 2,25 puan ortalaması ile başarı yakaladı.

Gol yükünü Ntcham çekti

Karadeniz ekibi, oynadığı 8 maçta kalesinde 7 gol görürken, 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu Olivier Ntcham, 4 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu.

Samsun ekibinde Marius Mouandilmadji 3, Arbnor Muja ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinde, Van Drongelen, Kıngsley Schinler, Landry Dimata, Soner Aydoğru, Carlo Holse birer gol atma başarısını gösterdi.

Kaynak: AA

Samsunspor, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Tarihinde Bir İlk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:20:35. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Tarihinde Bir İlk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.