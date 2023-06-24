Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı transfer etmek istiyor

Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı transfer etmek istiyor

24.06.2023 18:45

Samsunspor, Galatasaray'da bulunan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Başkan Yüksel Yıldırım, futbolcu için ilk görüşmeyi yaptıklarını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk henüz son kararını vermedi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, bonservisi Galatasaray'da bulunan 28 yaşındaki Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten Okan Kocuk'u da transfer eden Karadeniz ekibinin hedefinde bu kez Taylan var.

GÖRÜŞME YAPILDI

Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi yaptıklarını ifade etti.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan için henüz son kararını vermedi. 28 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampı öncesi Florya'da denenecek.

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