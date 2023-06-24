Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, bonservisi Galatasaray'da bulunan 28 yaşındaki Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten Okan Kocuk'u da transfer eden Karadeniz ekibinin hedefinde bu kez Taylan var.

GÖRÜŞME YAPILDI

Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi yaptıklarını ifade etti.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan için henüz son kararını vermedi. 28 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampı öncesi Florya'da denenecek.