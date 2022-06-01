Samsunspor, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaştı - Son Dakika
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Samsunspor, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaştı

01.06.2022 12:28
Samsunspor, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Ersan Parlatan ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyaspor'da İlhan Palut'un yardımcılığını yapan Ersan Parlatan'ın ekibinde 1 İtalyan yardımcı antrenör, 1 İtalyan kondisyoner ve 1 Alman kaleci antrenörü de yer alacaktır. Kulübümüz ayrıca 1 Türk kaleci antrenörü, 1 Türk kondisyoner ve 4 analizci ile de sözleşme imzalamıştır" denildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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