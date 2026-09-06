Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik

Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink, iyi oynadıklarını ancak üç net fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve maçın genelinde yaptıkları tek hatanın bedelini kaybederek ödediklerini söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, karşılaşmada çok iyi performans ve iyi oyun sergilediklerini ifade etti.

Fink, özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladıklarını kaydederek, "Üç net fırsatımız vardı. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün belki de karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde bir hata yaptığımızı söyleyebilirim, o hatamızın da bedelini ödemiş olduk." dedi.

İstatistiklerde daha iyi tarafın kendileri olduğunu aktaran Fink, "Elbette ki puan ve puanlara ihtiyacımız var ama ne yazık ki onu bugün gerçekleştiremedik. Tekrardan bize katılacak olan bazı oyuncularımız var. Onların da takıma gelmesiyle birlikte daha geniş bir kadroya sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Fink, Erakovic'in gelecek hafta forma giyebileceğini, Bayo'nun uzun süredir maç oynamadığı için hazır olmadığını ve Mouandilmadji'yi tedbir amacıyla Kocaelispor karşısında oynatmadıklarını belirterek, kulübün yaptığı transferlerden dolayı mutlu olduğunu ve kadronun geleceği açısından olumlu düşündüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 00:08:10. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement