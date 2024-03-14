Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, Takımının Performansından Memnun

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.
Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu.
Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldıklarına işaret eden Gisdol, "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gerek iç sahada gerek deplasmanlarda ortaya koyduğumuz oyunun ve performansın iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir ayrım yok ve farklı bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Sadece deplasmanlarda istediğimiz sonuçları alamadık, sadece gol atamadık, o eksikti." dedi.
Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Gisdol, şöyle devam etti:
"Dün ilk defa uzun bir aradan sonra 24 oyuncuyla antrenman yaptık. Tüm oyuncularımızın olduğu bir antrenman oldu, bu bizi mutlu eden bir şey. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp en iyi kadromuz ile çıkmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz ancak kadro yapmak biraz zor olacaktır. Umarım en güzel şekilde bu maça hazırlarınız ve bu maçtan en güzel sonucu alırız. Ancak Hatay maçına gitmek için uzun bir yolculuk yapacağız. Bu süreci de çok iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Hatay'a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemli."
Rakipleriyle yapacakları maçtan sonra lige ara verileceğini hatırlatan Gisdol, bu arada bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktardı.
Gisdol, göreve geldiklerinde sadece 1 puanları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ben geldiğimde takımın 1 puanı vardı ve bir takım böyle bir pozisyondaysa aslında sezon boyunca o tehlikeden kurtulmak için uğraşmanız gerekebiliyor. Sezonun tamamında o pozisyondan çıkmak için mücadele etmek gerekir. Puanlar birbirine yakın olduğu için kesinlikle odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor. O ciddiyeti ve o odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyetle, aynı odaklanmayla devam etmemiz gerekiyor."
Son Dakika › Spor › Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, Takımının Performansından Memnun - Son Dakika
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle düzenlenen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues'un da katılacağı final maçında, NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de sergilenecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues tarafından verilecek.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve hastanede vefat eden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, Alanya'da toprağa verildi. Tuncer'in cenazesi Gürses Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Eskişehirspor tesisleri içerisinde bulunan futbol sahası ve yeşil alanların çimlerini biçerek bakım çalışması gerçekleştirdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olduğunu ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Organizasyonda 9 ülkeden 389 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
Eskişehirspor, teknik direktör ve sportif direktörün istifasının ardından Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için hazırlıklara başlayan takım, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için galibiyet hedefliyor.
Sakarya'da düzenlenecek olan Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor. 20 spor kulübünden 228 sporcu mücadele edecek ve 32 müsabaka gerçekleştirilecek. Şampiyona, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?