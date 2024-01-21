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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Fenerbahçe'ye karşı son 10 dakika sıkıntılı geçebiliyoruz' - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Fenerbahçe'ye karşı son 10 dakika sıkıntılı geçebiliyoruz'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın sonucundan memnun olduklarını belirterek, Fenerbahçe'ye karşı son 10 dakikanın zorlu geçebildiğini söyledi. Gisdol, takımının doğru yolda olduğunu da vurguladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: \'Fenerbahçe\'ye karşı son 10 dakika sıkıntılı geçebiliyoruz\'
21.01.2024 - 18:55,
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, " Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız son 10 dakikası sıkıntıyla geçebiliyor. Şanslı olduğumuz pozisyonlar oldu. Almış olduğumuz 1 puandan dolayı mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. Müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin nasıl bir performans göstereceğini bildiklerini aktaran Gisdol, "Yüksek seviyede oynayan bir takım. Maçtan önce takımdaki arkadaşlarla konuştuk, nasıl bir ambiyans beklediğini anlattım. İlk yarı bittikten sonra oyuncularımızla konuştuk ve baskı yaptığımızda bir adım daha öne çıkıp rakibin oynamasına izin vermememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Zaten serbest vuruşta da gol bulduk. 3. bölgede topa sahip olup pozisyona girmeye çalıştık. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız son 10 dakikası sıkıntıyla geçebiliyor. Şanslı olduğumuz pozisyonlar oldu. Almış olduğumuz 1 puandan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"Takımımız doğru yolda"

Ocak ayındaki sıkışık fikstür ile ilgili de konuşan Gisdol, "Antrenmanlarda takım çok iyi iş yapıyor, çok iyi hazırlanıyor. Göstermiş oldukları performanstan dolayı bir adım geriye gitmemeleri gerektiğini biliyorlar. Sonuç olarak takımımız doğru yolda" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Fenerbahçe'ye karşı son 10 dakika sıkıntılı geçebiliyoruz' - Son Dakika
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