Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: \'Geçen hafta en büyük hedefimize ulaştık\'

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası, "En önemlisi buradan puan veya puanlar almayı hedeflemiştik ama geçen hafta en büyük hedefimize ulaştık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bu maç benim için özel bir maçtı. Samsunspor'da son maçım olacaktı. Maçtan önce son haftalarda çok fazla forma şansı bulmayan oyuncuların oynamasına karar vermiştik. Defansif anlamda problemlerimiz oldu. Satka, Alim gibi sakat oyuncularımız bizimle birlikte değillerdi. Futbolda bu her zaman böyledir. Oynayan tüm futbolcular elinden gelenin en iyisini ortaya koydular. En önemlisi buradan puan veya puanlar almayı hedeflemiştik ama geçen hafta en büyük hedefimize ulaştık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Haftalar boyunca acı çektiler. Antrenmanlarda çok fazla yüklendiğim oldu. Bugünlere gelmek için çok çalıştık sonuçta başardık" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke ve Süper Lig'de çalışmak çok güzeldi"

Samsunspor'dan ayrılacağını geçtiğimiz hafta açıklayan Gisdol, basın mensuplarına da teşekkürlerini ileterek, "Önümüzdeki günlerde ne olacak tam bilmiyorum. Herhangi bir kulüple temasım olmadı. Her zaman başkanımıza verdiğim bir söz vardı. Burada olduğum sürede tamamen Samsunspor'a odaklanacaktım. Tatile çıktıktan sonra karar vereceğim. Burada geçirmiş olduğum zaman çok özel oldu. Bu ülke ve Süper Lig'de çalışmak çok güzeldi. Duyguların yoğun yaşandığı bir ülke. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu" diye konuştu.

Gisdol'a açıklamalarının ardından Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından Atatürk heykeli takdim edildi. - İSTANBUL