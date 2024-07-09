Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Genç oyuncular daha iyi olmalı - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Genç oyuncular daha iyi olmalı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kampa katılan genç oyuncuların daha iyi olması gerektiğini belirterek, gelecekte takıma ciddi katkı sağlayacak oyuncular elde etmek istediklerini söyledi. Reis, kamp sürecinin verimli geçtiğini ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

09.07.2024 16:50
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kampa katılan genç oyuncuların daha iyi olması gerektiğini belirterek, "Bunu da sağlayacak olurlarsa gelecek anlamda Samsunspor'a çok ciddi katkıda bulunacak oyuncular elde etmiş olacağız" dedi. Kamp sürecinin verimli geçtiğini vurgulayan Reis, "Taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Teknik Direktör Thomas Reis, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de gerçekleştirilen 1. etap kamp çalışmalarını değerlendirdi. Thomas Reis, "Kayseri kamp etabı çalışmalarımızda yeni sezon hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda antrenman programlarımızı uyguluyoruz. Bizimle beraber olan genç oyuncularımız var. Genç oyuncularımızın bu süreçte öğrenmeleri gereken çok fazla şey var. Tecrübeli oyuncularımız, onlardan büyük ağabeyleri var. Onların tecrübelerinden istifade etmeleri gerekiyor. Kesinlikle iyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha da iyi olmaları gerekiyor ve bunu da sağlayacak olurlarsa gelecek anlamda Samsunspor'a çok ciddi katkıda bulunacak oyuncular elde etmiş olacağız" diye konuştu.

"Taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum"

Taraftara seslenen Reis, "Taraftarımıza da şu mesajı vermek istiyorum: Burada çalışmalarımız başladı ve çok fazla çalışıyoruz. Ofansif ve defansif anlamda ve geçiş oyunuyla birlikte çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Samsun'a da hazırlıklı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. En kısa zamanda da taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Genç oyuncular daha iyi olmalı - Son Dakika

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