Samsunspor, Thorsten Fink ile Anlaştı

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Reis'ten boşalan teknik direktörlük görevine Thorsten Fink'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.