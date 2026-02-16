Samsunspor Thorsten Fink ile Anlaştı

SÜPER Lig ekibi Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Alman teknik adam Thorsten Fink ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Kırmızı-beyazlı takım, yapılan anlaşmayı tüm sanal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu.

Samsunspor, Thorsten Fink hakkında yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır. Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.