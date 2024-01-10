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Samsunspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Samsunspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Trabzonspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanını tamamlayarak Trabzon'a hareket etti. Sakatlıkları bulunan ve milli takımda olan bazı oyuncular kadroya alınmadı.

Samsunspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
10.01.2024 - 16:18,
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SÜPER Lig'de ertelenen 16'ncı haftada Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Trabzon'a hareket etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından son buldu.

Trabzonspor ile Samsunspor yarın saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken üstlenecek.

Trabzon'a sakatlığı bulunan Gaetan Laura, izinli Mickael Tırpan ile milli takımda olan Kingsley Schindler, Nanu Gomes ve Olivier Ntcham götürülmezken, kadroda şu isimler yer aldı;

" Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Zeki Yavru, Enes Albak, Mustafa Haluk Tan, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Youssef Ait Bennasser, Muhammed Gümüşkaya, Flavien Tait, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Moryke Fofana, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji ve Ercan Kara."

Kaynak: DHA
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