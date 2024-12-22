Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Lige verilen ara nedeniyle antrenman sonrası futbolculara 4 günlük izin verildi.
Takım, 27 Aralık Cuma günü tesislerde toplanarak Trabzonspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
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