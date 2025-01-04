Samsunspor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza
Gol: Dk. 30 Holse (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Reeder Samsunspor-Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
4. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Yunus Emre Çift'ten seken top Banza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
27. dakikada Reeder Samsunspor atağında Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
30. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Reeder Samsunspor atağında Benasser'in ara pasında Holse, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşunda top, Uğurcan Çakır'ın bacakları arasından ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Cham kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 20 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Reeder Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
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