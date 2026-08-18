Samsunspor Transfer Hedefleri Açıkladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hocanın forvet konusunda transfer istememesine rağmen bir forvet ve orta saha oyuncusu almak istediğini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor - Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz beklenmedik bir anda, 1-0 mağlup durmaya düştük ama toparladık. Penaltı kazandık ve 1-1 yaptık, 2-1 öne geçtik. İlk yarı bizim için mükemmeldi. Ama ikinci yarıda tekrar gol yedik. İnanılmaz kötü bir hata. Sonra penaltı kaçırıyorsunuz. Sonra gol yiyorsunuz. Sonra top, bizi sevmedi bugün birazcık, iki topumuz direkten döndü. Biri penaltıdan, biri Celil'in şutu direkten döndü. Ama Celil muhteşem bir gol attı. Sonuçta mutluyum yani yenilmediğimiz için. Niye mutluyum diyorum? Çünkü yedi eksikle bu hafta maça çıktık" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Hedefimiz şöyle; ilk 5'e oynamak. İlk 5 olmazsa da 6 veya 7. olmakta bence kötü değil. Güzel maç oldu yani. Taraftar da zevk aldı. Transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Hocamız Marius ve Fatih Kaya benim için yeterli diyor. Ben yetersiz görüyorum. Çünkü Türk futbolu sert oynanıyor. Kart cezaları, sakatlıklar oluşabiliyor. Ben emniyetli olmak istiyorum. Bir tane santrfor kesin almak istiyorum. Bir tane orta saha oyuncusu istiyorum. Carlo Holse'nin yerini dolduracak oyuncu istiyorum. Pazarlıklarımız sürüyor. Bu iki bölgeye oyuncu kesin almak istiyoruz. Bir de stoper düşünüyoruz. Yani iki veya üç tane transfer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.