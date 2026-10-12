Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, ilk 7 haftada 16 golünün 12'sini ilk yarıda attı - Son Dakika
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Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, ilk 7 haftada 16 golünün 12'sini ilk yarıda attı

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Samsunspor\'u 3-0 yenen Trabzonspor, ilk 7 haftada 16 golünün 12\'sini ilk yarıda attı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftada attığı 16 golün 12'sini ilk yarıda bulurken bunların 5'i ilk 15 dakikada geldi. Bordo-mavililer, son iki haftada 7 golün 6'sını ilk yarıda kaydetti ve 7. haftada Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında rakip filelere gönderdiği 16 golün 12'sini ilk yarıda kaydederek dikkat çekti. Bordo-mavililer, özellikle karşılaşmaların ilk 15 dakikası ile ilk yarının son bölümünde bulduğu gollerle öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor 3-0 yendi. Karadeniz ekibi, son iki haftada attığı 7 golün 6'sını ilk yarıda buldu.

Gollerinin yüzde 75'i ilk yarıda

Trabzonspor'un ligde kaydettiği 16 golün 5'i ilk 15 dakikada geldi. Bordo-mavililer, 16-30 dakika aralığında 2, 31-45 dakika bölümünde ise 5 gol attı. Böylece Karadeniz temsilcisi, ilk yarılarda toplam 12 gol kaydederek gollerinin yüzde 75'ini bu bölümde buldu.

İkinci yarıda 4 gol kaydetti

Bordo-mavililer, ikinci yarının 46-60 dakika aralığında gol sevinci yaşayamadı. 61-75 dakika bölümünde 2 gol kaydeden Trabzonspor, 76-90 dakika aralığında ise rakip fileleri havalandıramadı. Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında attığı 2 golle ikinci yarıdaki gol sayısını 4'e çıkardı.

Bordo-mavililer, 7 hafta sonunda maç başına 2,29 gol ortalaması yakaladı.

Kalesinde gördüğü 5 golün 3'ü ilk yarıda

Trabzonspor, ligde geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü 5 golün 3'ünü ilk yarıda, 2'sini ise ikinci yarıda yedi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTrabzonsporSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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