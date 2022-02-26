Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.
Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen ve yenilgi yüzü görmeyen Yılport Samsunspor, son 6 haftada 3'er galibiyet ve beraberlik alarak 12 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda Ümraniyespor'u yenerek play-off hedefi doğrultusunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti. Takımı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tesislerden uğurladı.
Sakatlığı bulunan Vukan Savicevic, Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadı.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Ümraniyespor karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika