Samsunspor'un antrenman sahası yenileniyor - Son Dakika
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Samsunspor'un antrenman sahası yenileniyor

Samsunspor\'un antrenman sahası yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un antrenman sahasını yenileme çalışmalarına başladı. Saha, altyapı sorunlarının giderilmesi ve daha elverişli hale getirilmesi amacıyla yeniden çimlendirilecek.

28.05.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un antrenman sahasını yeniliyor.

Samsunspor'un antrenman sahasında yaşadığı altyapı sorununa Samsun Büyükşehir Belediyesi çözüm üretiyor. Canik ilçesi Nuri Asan Tesisleri'nde yer alan ve yaklaşık 20 yıldır kırmızı-beyazlı ekip tarafından kullanılan saha, SBB tarafından yenilenerek antrenman için daha elverişli hale getiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak eski çimleri kaldırdı ardından kazı çalışmasına başladı. Yaklaşık 65 santimetre derinliğinde yapılacak kazı sonrası sahanın altyapısı ve toprağı yenilenecek, daha sonra saha yeniden çimlendirilecek.

"Samsunspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz"

Samsunspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Halit Doğan, "Samsunspor şehrimizin gururu, bizim de kırmızı-beyazlı sevdamız. Bizler şehrimizin değerlerinin farkında olarak, Samsun'umuzun hassasiyetlerinin bilerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da ilk icraatlarımızdan birisi maça gidecek taraftarlarımıza tramvaylarımızı ücretsiz hale getirmek olmuştu. Bizler Samsunspor'umuzun yanında olarak, takımımızla ve taraftarımızla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman sahasının yenilenmesi noktasında da kulübümüzün bir talebi olmuştu. Bizler de hemen ekiplerimizi oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz özverili bir çalışmayla kısa sürede çalışmaları tamamlayacak. Samsunspor'umuz yeni sezonda daha güzel bir sahada antrenmanlarını yapacak. Bu çalışma bizim yeni sezonda takımımıza armağanımız olacak. İnşallah Samsunspor'umuz daha güzel bir antrenman sahası ile bol galibiyetli bir sezon geçirir, şehrimizin adını daha da güzel tanıtmaya devam eder" dedi.

Sezon arası tatilinde yenilenen sahanın sezon öncesi hazırlık çalışmalarına kadar bitirilmesi amaçlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'un antrenman sahası yenileniyor - Son Dakika

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