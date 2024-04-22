Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu

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Erdal Alkış, Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tolga Gani Zengin'in ardından Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık da TFF başkanlığına adaylığını açıkladı. Uyanık, açıklamasında "Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

22.04.2024 16:09  Güncelleme: 16:14
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçin yaklaşırken adaylar da netleşmeye başladı. Erdal Alkış, Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tolga Gani Zengin'in ardından Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıkladı. Uyanık, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbolseverlerin ve Türkiye'deki futbolseverlerin teşviki ve ısrarıyla futbolla helalleşmek adına son dönemde aday olmaya karar verdiğini belirten Uyanık, "Bugün, Türkiye Futbol Federasyonunun önümüzdeki seçimlerde başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Türkiye'de temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını vurgulayan İsmail Uyanık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat...Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum"

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