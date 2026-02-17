Samsunspor'un Shkendija Maçı Hakemleri Belli Oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda oynayacağı son 16 play-off turu ilk maçında Norveçli hakem Rohit Saggi, görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek.
Müsabakanın dördündü hakemi Daniel Higraff olacak.
