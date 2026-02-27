Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu - Son Dakika
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

27.02.2026 16:16
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Samsunspor bu turdaki ilk maçı 12 Mart'ta, rövanşı ise 19 Mart'ta oynayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu kuraları çekildi. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un bu turdaki rakibi belli oldu.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu. Samsunspor bu turdaki ilk maçı 12 Mart'ta, rövanşı ise 19 Mart'ta oynayacak.

Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti. Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

  • Samsunspor - Rayo Vallecano
  • AEK Larnaca - Crystal Palace
  • Sigma Olomouc - Mainz
  • Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
  • AZ Alkmaar - Sparta Prag
  • Fiorentina - Rakow
  • Celje - AEK
  • Rijeka - Strasbourg

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    zor rakip allah kolaylık versin 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
