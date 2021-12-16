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Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı' - Son Dakika

Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı'

16.12.2021 15:13
Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da bu sezon kadroda bulunan 8 yabancıdan sadece 1 tanesi düzenli olarak forma giydi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da bu sezon kadroda bulunan 8 yabancıdan sadece 1 tanesi düzenli olarak forma giydi. Kadroda bulunan 7 yabancı oyuncu ise sakatlık ve formsuzluk nedeniyle yeterli süreleri alamadı.

Bu sezon başında kadrosuna 23 oyuncu katan Samsunspor, 28 oyuncu ile de yollarını ayırmıştı. Bu transferlerden 7s'i yabancı olurken, geçen sene kadroda kalan 3 yabancı ile birlikte toplam 10 yabancı Samsunspor kadrosunda sezona başladı. Yeni transferlerden sol bek Esin Hakaj ve kanat forvet Brahim Darri, TFF yabancı kuralı nedeniyle 1 dakika bile Samsunspor forması giymeden kulüpten gönderildiler.

5 yabancıdan 3'ü hiç 90 dakikayı tamamlayamadı

Bu sezon başı transfer edilen 5 yabancıdan orta saha oyuncusu İsmael Diomande ligde sadece 6 maçta forma giydi ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Kanat oyuncusu Moryke Fofana sağlık sorunları nedeniyle sadece 1 maçta 90 dakikayı tamamlayabildi. 7 kez ilk 11'de maça başlayan Fofana, 6 maçta da oyundan çıktı. Kanat oyuncusu Erald Çinari 3 maça ilk 11'de başlarken, hiçbir maçta 90 dakika forma giyemedi. Forvet oyuncusu Elhadj Bah 2 kez ilk 11'de maça çıktı ve 2 maçta da 90 dakikayı tamamlayamadı. Santrafor Alen Melunovic ise sakatlık yüzünden hiç forma giyemezken, sakatlığının sezon sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

İstikrarlı tek yabancı Tomane oldu

Geçen sezondan kadroda bulunan yabancı oyuncular Vukan Savicevic, Kevin Boli ve Tomane'de sezona kırmızı-beyazlılar ile başladı. Bu yabancılardan da sadece Tomane sürekli olarak Samsunspor formasını terletti. Sakatlığı dolayısıyla 6 maçtır formasına uzak kalan Kevin Boli bu sezon 10 maça çıkarken, Vukan Savicevic ise forma giydiği 6 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kalabildi. Samsunspor'un en istikrarlı yabancısı olan Tomane 15 maçın tamamına ilk 11'de başlayıp, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Samsunspor'un en istikrarlı futbolcuları Soner Gönül, Osman Çelik, Tomane, Hasan Kılıç ve Yasin Öztekin oldu. Bu oyuncular 17 haftası geride kalan ligde bin 200 dakikanın üstünde sahada kaldılar. - SAMSUN

Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı'
Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı'
Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı'

Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un yabancıları futbola 'yabancı' - Son Dakika Spor


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