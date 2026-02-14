Süper Lig'de Antalyaspor'a 3-1 kaybeden Samsunspor, gece saat 03.30'da Alman teknik adam Thomas Reis ile yollarını ayırdı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Thomas Reis'in ayrılığına dair açıklamalarda bulunarak, 'Antalyaspor maçında takım yine kötü oynadı. Bu 1 değil 2 değil 3 değil. Son 10 haftada alınan sonuçların birleşkesi. Düzelme de yok zaten. Trabzonspor maçından sonra hocamıza şans vermiştik. Olmadı. Hızlı şekilde yollarımızı ayırdık." dedi.
Başkan Yüksel Yıldırım, Thomas Reis'in ayrılığının ardından takımın yeni hocasını da duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada son olarak Belçika temsilcisi Genk'te görev yapan Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşması sağlandığını belirtti.
Yüksel Yıldırım'ın ardından Samsunspor sosyal medya hesabından da bir açıklama yapılarak, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın (Pazar) Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
