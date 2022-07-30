Samsunsporlu futbolcular yeni sezona hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunsporlu futbolcular yeni sezona hazır

30.07.2022 11:40
Samsunsporlu futbolcular yeni sezona hazır

Samsunspor'un yeni transferleri Ahmet Sagat ve Celil Yüksel, yeni sezon için hazır olduklarını ve Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak istediklerini söylediler.

Samsunspor'un yeni transferleri Ahmet Sagat ve Celil Yüksel, yeni sezon için hazır olduklarını ve Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak istediklerini söylediler.

Yeni sezon hazırlılarının son kısmına Samsun'da hazırlanan kırmızı-beyazlılarda yeni transferlerden geçen sezonun gol kralı Ahmet Sagat ve yetenekli orta saha oyuncusu Celil Yüksel kendilerinin ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Ahmet Sagat: "Bir kez daha gol kralı olmak isterim ama hedefim şampiyonluk"

Spor Toto 1. Lig'i geçen sene gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat, "Çok yoğun ve güzel 2 kamp geçirdik. Takım olarak bütünleştik. Bunu da maçlarda sahaya yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızla bütünleşirsek çok güzel günler bizi bekliyor. Geçen yıl bu ligde gol kralı olarak büyük bir hedefime ulaştım. Şimdiki hedefim takımımızla şampiyonluk yaşamak. Bir kez daha gol kralı olmak isterim ama en büyük hedefin takımla başarı elde etmek. Bana göre rekabet çok önemli. Rekabet konusunda sıkıntı yok. Ben goller atarım, onlar atar. Sonuçta hepimiz Samsunspor'un başarısı için çalışıyoruz. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

Celil Yüksel: "Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz"

Memleketine geldiği için ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade eden Celil Yüksel, "Kamplarımızı çok dolu geçirdik. Lige hazır olmaya çalıştık. Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz. Memleketimin takımına geldiğim için çok mutluyum. Aidiyet duygusu çok yüksek bir insanım. Hocamız da, biz de yeniyiz. Başka takımlara kıyasla çok çabuk adapte olduk. Takımda çok güzel bir aile ortamı var. Hocamız da bizlerle arkadaş gibi. O da bizim çok çabuk toparlanmamızı sağladı. Orta sahada yaşanacak rekabet çok güzel bir şey. Herkes çok kaliteli. Bu da bizim performansımızı çok yükseğe çekecek. Kim oynarsa arkasındakinin daha hazır beklediğini bilecek. Bu da takımın yararına olacak. Taraftarımızdan bizleri desteklemesini istiyorum. Saha dışındaki destek rakipleri etkileme adına çok önemli. İlk kampta biraz hastalığım vardı. Sonrasında çabuk toparlandım. Hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Lig başlayana kadar daha da hazır olacağımı düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Bayram Bektaş: 'Lige galibiyetle başlamak istiyoruz' Bayram Bektaş: 'Lige galibiyetle başlamak istiyoruz' Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı
Kaynak: İHA

Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunsporlu futbolcular yeni sezona hazır - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
10:06 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir
09:56 Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunsporlu futbolcular yeni sezona hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement