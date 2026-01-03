Samsunspor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Oliver Ntcham, yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla ufak çapta bir kaza geçirdi. Yaşanan olay kısa süreli panik yaratırken, kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.
Oliver Ntcham'ın, etkili kar yağışı sırasında aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybederek ufak çaplı bir kazaya karıştığı aktarıldı. Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.
Kaza sonrası Ntcham'ın durumunun iyi olduğu, olayın ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı belirtildi. Yaşanan kazanın daha çok maddi hasarla atlatıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.