Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

03.01.2026 15:41  Güncelleme: 15:45
Samsunspor'un Kamerunlu futbolcusu Oliver Ntcham, yoğun kar yağışı sebebiyle aracıyla kaza yaptı. Kontrolünü kaybederek ufak çaplı bir kaza geçiren Ntcham'ın durumunun iyi olduğu ve olayın ciddi bir yaralanmaya sebep olmadığı belirtildi.

Samsunspor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Oliver Ntcham, yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla ufak çapta bir kaza geçirdi. Yaşanan olay kısa süreli panik yaratırken, kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ

Oliver Ntcham'ın, etkili kar yağışı sırasında aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybederek ufak çaplı bir kazaya karıştığı aktarıldı. Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

KORKULAN OLMADI

Kaza sonrası Ntcham'ın durumunun iyi olduğu, olayın ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı belirtildi. Yaşanan kazanın daha çok maddi hasarla atlatıldığı ifade edildi.

