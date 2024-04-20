Samsunspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada kontra atakta Muja'nın pasında Ntcham'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
60. dakikada Taylan'ın caza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliev son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası sağından yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.
86. dakikada Fofana'nın soldan kestiği ortaya iyi vuran Tait'in şutu direğin solundan auta çıktı.
90. dakikada Marius'un ortasında Dimata'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
90+2. dakikada Alim'in kafayla ceza sahasına indirdiği topu Dimata'nın kale önünde vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
90+7. dakikada defansın arkasına koşu atan Marius'un kafa vuruşunda top kaleciyi geçerek direkten döndü. Topu takip eden Marius'un şutu defansa çaparak kornere çıktı.
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dimata dk. 77), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı (Schindler dk. 77), Arbnor Muja (Fofana dk. 61), Oliver Ntcham (Benito dk. 61, Tait dk. 84), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Bola, Yunus,Haluk, Osman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Adana Demirspor: Shahruddin Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillon, Semih Güler, Milad Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Cisse 90+4), Yusuf Sarı, Stiven Mendoza (Alioui dk. 65), Yusuf Erdoğan (Tayfun dk. 90+4), Mario Balotelli (Barasi dk. 90)
Yedekler: Yılmaz, İsmail, Manev, Aimbetov, Abdulsamet, Dorukhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Mendoza (dk. 41) (Adana Demirspor), Dimata (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Drongelen, Alim (Samsunspor), Magomedaliev, Balotelli, Maestro (Adana Demirspor) - SAMSUN
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