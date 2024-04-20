Samsunspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Samsunspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Samsunspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve puanları paylaştılar.

20.04.2024 21:14
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada kontra atakta Muja'nın pasında Ntcham'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

60. dakikada Taylan'ın caza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliev son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

78. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası sağından yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.

86. dakikada Fofana'nın soldan kestiği ortaya iyi vuran Tait'in şutu direğin solundan auta çıktı.

90. dakikada Marius'un ortasında Dimata'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

90+2. dakikada Alim'in kafayla ceza sahasına indirdiği topu Dimata'nın kale önünde vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

90+7. dakikada defansın arkasına koşu atan Marius'un kafa vuruşunda top kaleciyi geçerek direkten döndü. Topu takip eden Marius'un şutu defansa çaparak kornere çıktı.

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dimata dk. 77), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı (Schindler dk. 77), Arbnor Muja (Fofana dk. 61), Oliver Ntcham (Benito dk. 61, Tait dk. 84), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Bola, Yunus,Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Adana Demirspor: Shahruddin Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillon, Semih Güler, Milad Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Cisse 90+4), Yusuf Sarı, Stiven Mendoza (Alioui dk. 65), Yusuf Erdoğan (Tayfun dk. 90+4), Mario Balotelli (Barasi dk. 90)

Yedekler: Yılmaz, İsmail, Manev, Aimbetov, Abdulsamet, Dorukhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mendoza (dk. 41) (Adana Demirspor), Dimata (dk. 90+2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Drongelen, Alim (Samsunspor), Magomedaliev, Balotelli, Maestro (Adana Demirspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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