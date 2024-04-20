Samsunspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Mersin'de Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Yapıldı

Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası'nda 18 kadın ve 40 erkek sporcu mücadele etti. Yarış sonunda ödüller sahiplerini buldu.