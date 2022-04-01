Samsunspor, yarın sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırlayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek play-off potasına girmek istiyor.
Yılport Samsunspor, ligde son 4 haftada ikişer galibiyet ve mağlubiyet alarak 6 puan topladı.
Play-off hedefi doğrultusunda ilk 6 içine girmek isteyen kırmızı-beyazlı ekip, yarın sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor'u mağlup etmeyi hedefliyor.
Samsun ekibinde Recep Burak Yılmaz ve Melih Okutan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Moryk Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Öte yandan karşılaşmanın ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Yılport Samsunspor Kulübü, maç öncesinde taraftarlara iftarlık dağıtacak.
Kaynak: AA
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