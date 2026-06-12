San Francisco, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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San Francisco, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

12.06.2026 11:31
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San Francisco, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında önemli hazırlıklar tamamladı ve taraftarlar için 'Fan Zone' alanları oluşturdu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden San Francisco, turnuva organizasyonu için son hazırlıklarını tamamlıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco, yaklaşık 800 bin kişilik şehir merkezi nüfusu ve çevresindeki yerleşim birimleriyle Körfez Bölgesi'nin finans, teknoloji ve kültür merkezi konumunda. Silikon Vadisi'ne olan yakınlığıyla bilinen kent, sadece teknoloji dünyasının değil, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da en prestijli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Turnuvanın önemli maçlarına ev sahipliği yapacak Santa Clara'daki Levi's Stadı, 6 karşılaşmada futbolseverleri ağırlayacak.

Taraftar bölgeleri

San Francisco'daki yerel yönetimler, turnuva süresince yaşanabilecek yoğunluğu minimize etmek amacıyla toplu taşıma öncelikli bir ulaşım stratejisi belirledi. Bu kapsamda şehrin merkezi noktalarında ve stat çevresinde "Fan Zone" alanları oluşturularak taraftarların karşılaşmaları bir şölen havasında takip etmesi sağlanacak. Maçları izlemek için şehre gelecek taraftarların "Clipper" kartlarını temin ederek raylı sistemleri kullanmaları tavsiye ediliyor.

Şehrin en önemli noktalarından biri Golden Gate Köprüsü. Pasifik Okyanusu manzarası sunan köprü ve çevresi, ziyaretçilerin fotoğraf duraklarının başında geliyor. Tarihi Alcatraz Adası ise müze olarak ziyaretçilerini kabul etmeye devam ederken, şehrin mutfak kültürünün kalbi sayılan Fisherman's Wharf, deniz ürünleri tutkunlarını cezbediyor.

Kültür ve turizmin buluşma noktası

Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarlar, San Francisco'nun kendine has dik yokuşlu sokaklarında nostaljik tramvaylara binerek şehri keşfedebilecek. San Francisco Modern Sanat Müzesi ve şehrin renkli mahallesi Chinatown, futbol heyecanı arasına kültürel bir soluk katmak isteyenlerin uğrak noktaları olacak. Bahşiş kültürü konusunda ise Los Angeles'ta olduğu gibi San Francisco'da da restoran ve hizmet sektöründe yüzde 15 ile 20 oranında bahşiş bırakmak yerleşik bir alışkanlık olarak dikkati çekiyor.

San Jose Earthquakes

San Francisco bölgesinin en köklü futbol temsilcisi, bölgedeki futbol kültürünün merkezinde yer alan San Jose Earthquakes. ABD'de futbolun gelişiminde önemli bir rol oynayan kulüp, modern stadyumu ile taraftarlarına eşsiz bir atmosfer sunuyor. Tarihinde MLS şampiyonlukları bulunan San Jose Earthquakes, bünyesinde barındırdığı uluslararası yıldızlar ve yetiştirdiği yerel yeteneklerle, Dünya Kupası sürecinde bölgeye gelen taraftarların yakından takip edeceği bir kulüp olmaya aday.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor San Francisco, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Serkan Temizer Hasan Serkan Temizer:
    güzel hazırlıklar yapılmış ama. ihmal var tabii ki. güvenlik önlemleri yeterli mi. stadyum kapasitesi yeterli mi 0 0 Yanıtla
  • İrfan Akıncı İrfan Akıncı:
    insanlar hala anlamadı mı toplu taşıma kullanmayı trafikte oturacak herkes evinden çıkacak arabalarıyla gidecek yine aynı hatalar yapılacak 0 0 Yanıtla
  • Ümit Nut Ümit Nut:
    kadınlar yine organize etmiş herhalde fan zoneleri bu kadar düzenli olmaz ya valla erkekler yapsaydı çok daha kötü olurdu 0 0 Yanıtla
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