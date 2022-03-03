Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu - Son Dakika
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Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu

03.03.2022 19:08
Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu

Smart'ın sevilen programı Bol'ca Futbol Özel bölümünde sanatçı Mustafa Keser'i ağırladı.

D-Smart'ın sevilen programı Bol'ca Futbol Özel bölümünde sanatçı Mustafa Keser'i ağırladı. Beşiktaşlı olan Mustafa Keser, çok sevdiği futbol ve sanat hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DAYIMDAN DOLAYI BEŞİKTAŞLI OLDUM"

Keser, Beşiktaş'ın maçlarına gittiğini söylerken, "Dayımdan dolayı Beşiktaşlı oldum. Babam atletizm ile ilgiliydi, iyi bir sporcuydu. En son Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçına gittim, açık tribüne gittim bir daha da açık tribüne gitmem. Fotoğraf çektirmekten maç izleyemedim. Gençlerin doğum günlerini, mutlu oldukları günleri benimle kutlamaları çok gurur verici. Konservatuar okumayıp üniversitede müzik öğretimi yapan tek kişiyim. Asıl eğitim sahada olur, usta çırak ilişkisi çok önemli. Keşke benden 15-20 tane daha olsaydı müzik ile ilgilenen. Devir değişti artık, bu da çok normal. Beni dinlemeye gelen insanlar müzik dinlemeye gelirler, 30 yıldır bu hiç değişmedi. Beşiktaş'ta biraz toparlanma var sezon başına oranla. Takımları ayrı ayrı konuşmanın pek faydası yok. Her takımda aynı hastalık var çünkü. Her takımın maçını izlerim" diye konuştu. "YÖNETİCİLER İLE İLGİLİ KANUN NİYE ÇIKMAZ BİLEMİYORUM"Türk futbolunun birçok sorunu olduğuna değinen Keser, Türk futbolunun temel hastalığı diye sorarsanız, hangisini anlatayım birader derim. Yıllardır çıkması gereken yöneticiler ile ilgili kanun niye çıkmaz bilemiyorum. Yöneticiler bu konularda mesuliyet alırlarsa böyle bir harcama olmaz. Del Bosque'yi gönderdikleri zamanı hatırlıyorum, yollarken dünya para vermişlerdi çünkü kapı gibi kontrat var. Avrupa'da hangi takımda her sene 10-15 futbolcu gelip, gidiyor? Ben daha ziyade yabancı ligleri izliyorum, adamlar bale yapar gibi futbol oynuyor. Bizde ise oyuncular rakibin rüzgarından düşüyor. Bu kadar sahtekarlık gerçekten ayıp. Önder Karaveli'nin arkasında durulması gerekiyor.  Yıllardır altyapıda çalışıyor. Xavi, Guardiola kaç yaşında geldi Barcelona'nın başına. Bizde 50-60 olmadan getirmiyorlar. Adamların altı yandı yahu! Hala yabancı teknik adam geleceği konuşuluyor. Sanki her gelen yabancı hoca bize Avrupa'da final oynatıyor? Bu takımlar her sene ilk 5'in içinde, Ferguson'a ihtiyaç yok yani. Hak hukuk konusuna çok önem veririm. Bizim ligi izleyince hırsızlık yapan futbolcular görüyorum sadece. Spor programlarını da izliyorum, komplo teorilerinden geçilmiyor. Takımların hepsi hakemlerden şikayetçi. Bir tane mutlu olan yok. Federasyon bir takımı şampiyon yapmaya niye çalışsın? Hakemlerin bilerek hile yaptığını düşünmüyorum. Bilgisiz, beceriksiz diyebilirsin ama sahtekar diyemezsin. Maç esnasında psikolojik etkilenmeler olabilir sadece, bunu sahtekarlık diye açıklamamalıyız" ifadelerini kullandı. . "VAR SİSTEMİ BANA GÖRE İYİ BİR SİSTEM"Video Yardımcı Hakem sisteminden de övgüyle bahseden Keser, "VAR sistemi bana göre iyi bir sistem. Cüneyt Çakır mesela iyi bir hakem olmasa, Avrupa'da maç alabilir mi? Orada sahtekarlık yok çünkü, herkes aslan gibi topunu oynuyor. Türkiye'de böyle mi? Her işi bilenler yapmalı. Yönetim kurulunda futbolu bilen insanlar olmalı. Şu anki görüntüde kulüpler batmış, düzeleceğini de düşünmüyorum. Yok bankalar yapılandırma yapıyormuş, temel sağlam olmayınca bunu düzeltmek kolay değil. Bu güreş değil ki arkadan dolanıp puan alasın. Her sene takımlara 10 kişi geliyor, sonra göndermek için bahane arıyoruz. Sonra kadro dışı bırakılıyor, sanki parasını almıyor. Her sene aynı çamura düşen yöneticilerden bıktık, bunu yapmayın artık yahu. Uğurcan'ı çok beğeniyorum, Ersin'i de beğeniyorum. 5-10 senedir iyi kalecilerimiz var. 50 senedir altyapı konuşuluyor, aklınız ermiyorsa Avrupa nasıl yapmış ona bakın. Bir de şey var, o sistem bize uymaz, senin menfaatine uymayacağı için sistem beğenmiyorsun. Bu adamların oynadığı futbol değil mi?" ifadelerini kullandı. "BİR DÖNEM FUTBOL OYNADIM"Bir dönem futbol da oynadığını söyleyen Keser, "Askerken bir süre futbol oynadım, lisedeyken oynadım. 7 numara oynardım, o dönem sağ iç derdik. Fare gibiydim o dönem ama çok uzun süre oynamadım. Çeşitli vesilelerle okumadım liseden sonra. Babam bana küçük bir keman yapmıştı bana ve bu benim müzisyen yönümü tetikledi. 3 ayda ud, keman derken birçok şeyi çalmayı öğrendim. Müziğe yöneldim ben de. Baba tarafında en çirkin sesli bendim. Halalarımın sesi mükemmeldi. Birçok farklı iş yaptım, devlet sanatçısı sınavını kazandıktan sonra diğer işleri bıraktım" dedi.


- Messi
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Mustafa Keser, Beşiktaş, D Smart, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu - Son Dakika


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