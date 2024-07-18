Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tunceli'de Rafting Yarışmasının Startını Verdi - Son Dakika
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Spor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tunceli'de Rafting Yarışmasının Startını Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'ye bir dizi açılış için geldi. Bakan Kacır, Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışması'nın startını verdi ve dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

18.07.2024 11:23
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Bir dizi açılış için Tunceli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanlığı tarafından " Türkiye'nin Huzuru" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışması'nın startını verdi.

Bir dizi açılış için Tunceli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışların ardından Munzur Çayı kıyısında bulunan Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışması'nın startını verdi. Yarışmaları izleyen Bakan Kacır, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Bakan Kacır'a, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve il protokolü eşlik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tunceli'de Rafting Yarışmasının Startını Verdi - Son Dakika
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