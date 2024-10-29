Sancaktepe\'de Cumhuriyet Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi

Spor

Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, yüzlerce profesyonel ve amatör koşucunun katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen yarışta atletler kıyasıya mücadele etti.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in start vermesiyle başladı. Düzenlenen yarışta yüzlerce koşucu kıyasıya mücadele etti. Cumhuriyet Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. 10 kilometre koşusunda profesyonel erkekler kategorisinde, Kenyalı atlet James Kipkogei Kipkoech birinci, Abdullah Tuğluk ikinci, Laban Kıpkemboı üçüncü olarak madalya almaya hak kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli birinci, Dilek Öztürk ikinci, Derya Kunur ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Halk koşusu kategorisinde Nuri Muhammed Ali ilk sırada yer aldı. Kazananlara madalyaları Başkan Yeğin tarafından verildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Halk Koşusu kategorisinde birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin TL ve madalya ödülü verildi. Cumhuriyet Koşusu'nda ise birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verildi.

"Sancaktepe bir değişim süreci yaşıyor ve bunu her alanda gösteriyoruz"

Yarışma startını veren Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. yıl dönümü. Öncelikle ülkemizin dört bir yanında dünyanın çeşitli noktalarında bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Kuruluşun, kurtuluşun bayramı bugün aslında. Cumhuriyet hepimizin birleştirici gücü. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bugün Sancaktepe'de Cumhuriyet maratonumuzu gerçekleştiriyoruz. Yarışımız başladı, sporcular şu an büyük bir efor sarf ediyorlar. Sancaktepe 31 Mart'tan sonra bir değişim süreci yaşıyor ve bunu her alan gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL