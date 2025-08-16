Sanchez: Her Maçta Mücadele Etmeliyiz

GALATASARAY forması giyen Davinson Sanchez, "Lig daha yeni başlıyor. Sağlam adımlarla başlamamız önemliydi. Amaçlarımız ulaşmak için her maçta mücadele etmemiz gerekiyor. İyi iş çıkardığımız için mutlu oluyoruz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tresor Doh'un kendisine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görüğü pozisyon hakkında konuşan Davinson Sanchez, "Topun ortada olduğu bir pozisyondu. Kötü oldu ve daha da kötü olabilirdi. Daha kötü bir şey olmadığı için mutluyuz. Meslektaşımın kırmızı kart görmesinden dolayı tabii ki üzgünüm. Diğer yandan da maç bizim için biraz daha kolaylaştı. İşimize geldi" sözlerini sarf etti.

'TAKIM SADECE ICARDİ VE OSİMHEN'DEN OLUŞMUYOR'

Sakatlıktan dönen Mauro Icardi ve bonservisiyle takıma katılan Victor Osimhen'in sorulması üzerine Kolombiyalı savunmacı, "Takım sadece Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor. Sane de geldi. Barış Alper iyi iş çıkarıyor. Herkes iyi işler yapıyor. Savunmada takımın iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Galatasaray'ın amaçları için hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Icardi ve Osimhen için tabii ki mutluyuz. Icardi sıkıntılı bir sakatlık süreci geçirdi. Takıma döndüğü için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'KULÜP ARKADAŞLARIMLA BERABER BİR SÜRE DAHA BURADA VAKİT GEÇİRECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Sözleşme uzatması hakkında konuşan Sanchez, "Lig daha yeni başlıyor. Sağlam adımlarla başlamamız önemliydi. Amaçlarımız ulaşmak için her maçta mücadele etmemiz gerekiyor. İyi iş çıkardığımız için mutlu oluyoruz. Tabii ki her pozisyonda fark oluşturan oyuncularımız var. Taraftarımızın bize gösterdiği sevgi her zaman destek oluyor. Taraftarın ve kulübün bana gösterdiği güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aileme de teşekkür etmek istiyorum. Kulüp arkadaşlarımla beraber bir süre daha burada vakit geçireceğim için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

'FERNANDO MUSLERA ÇOK BÜYÜK BİR KARAKTERDİ'

Takımdan ayrılan oyuncularla ilgili konuşan Sanchez, "Fernando Muslera çok büyük bir karakterdi. Oyuncudan da öte bir liderdi. Kaptan olarak bizi ve Galatasaray tarihini temsil etti. Takım arkadaşlarımızdan ayrılmak çok zor. Nelsson ve Cuesta'dan bahsedecek olursak onlar için de zor bir dönem. Onlar da mücadele ediyor. Bu takımın bir parçası olmak istiyorlar. Aslında büyük takımları büyük yapan da budur. Bir kulüp her zaman gelişmek ister. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmak için de böyle bir şey yapmak gerekir. Bu sürecin bir parçası olmak gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.