Sanchez: Takım Hedefleri İçin Mücadele Ediyoruz

16.08.2025 01:25
Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i, takımın güçlü performansını ve hedeflerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı ekipte her oyuncunun iyi işler çıkardığını ve takımın hedefleri için mücadele ettiklerini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Kolombiyalı futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sanchez, müsabakanın ilk yarısında Fatih Karagümrük forması giyen ???????Marius Tresor Doh ile girdikleri ikili mücadelenin ardından rakibinin kırmızı kart görmesi hakkında, "Topun ortada olduğu bir pozisyondu. Kötü oldu ve daha da kötü olabilirdi. Daha kötü bir şey olmadığı için mutluyuz. Meslektaşımın kırmızı kart görmesinden dolayı tabii ki üzgünüm. Diğer yandan da maç bizim için biraz daha kolaylaştı. İşimize geldi." diye konuştu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sahalara golle dönüşüyle ilgili de konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Mutluyuz. Takım sadece Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor. Sane de geldi. Barış Alper iyi iş çıkarıyor. Herkes iyi işler yapıyor. Savunmada takımın iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Galatasaray'ın amaçları için hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Icardi ve Osimhen için tabii ki mutluyuz. Icardi sıkıntılı bir sakatlık süreci geçirdi. Takıma döndüğü için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatmasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Mutluyum. Lig daha yeni başlıyor. Sağlam adımlarla başlamamız önemliydi. Amaçlarımıza ulaşmak için her maçta mücadele etmemiz gerekiyor. İyi iş çıkardığımız için mutlu oluyoruz. Tabii ki her pozisyonda fark oluşturan oyuncularımız var. Taraftarımızın bize gösterdiği sevgi her zaman destek oluyor. Taraftarın ve kulübün bana gösterdiği güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aileme de teşekkür etmek istiyorum. Kulüp arkadaşlarımla beraber bir süre daha burada vakit geçireceğim için çok mutluyum."

Takımdan ayrılmaları beklenen oyuncular Victor Nelsson ve Carlos Cuesta gibi oyuncuların da forma giymek için mücadele ettiklerini aktaran Sanchez, "Fernando Muslera çok büyük bir karakterdi. Oyuncudan da öte bir liderdi. Kaptan olarak bizi ve Galatasaray tarihini temsil etti. Takım arkadaşlarımızdan ayrılmak çok zor. Nelsson ve Cuesta'dan bahsedecek olursak onlar için de zor bir dönem. Onlar da mücadele ediyor. Bu takımın bir parçası olmak istiyorlar. Aslında büyük takımları büyük yapan da budur. Bir kulüp her zaman gelişmek ister. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmak için de böyle bir şey yapmak gerekir. Bu sürecin bir parçası olmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

