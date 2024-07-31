Sandıklı'da Geleneksel Sokak Futbolu Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

Sandıklı'da Geleneksel Sokak Futbolu Turnuvası Başladı

Sandıklı\'da Geleneksel Sokak Futbolu Turnuvası Başladı

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sandıklı Belediyesi iş birliği ile düzenlenen geleneksel Sokak Futbolu Turnuvası, büyük bir heyecanla başladı. 50 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva, Sandıklı'da sporun ve birlikteliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Turnuvanın açılışı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

31.07.2024 08:48  Güncelleme: 08:50
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Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sandıklı Belediyesi iş birliği ile düzenlenen geleneksel Sokak Futbolu Turnuvası, büyük bir heyecanla başladı.

50 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva, Sandıklı'da sporun ve birlikteliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Turnuvanın açılışı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada turnuvanın önemine değindi. Kasapoğlu, "Sokak futbolu, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Bu turnuva sayesinde gençlerimiz spor yaparken aynı zamanda arkadaşlıklarını pekiştiriyor ve yeni dostluklar kuruyor. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz" dedi.

Kasapoğlu, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcı takımlara başarılar diledi.

Ayrıca, Sandıklı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ebru sanatı, satranç ve dart atma etkinlikleri de turnuvaya ayrı bir renk kattı. Ebru etkinliğinde gençler, su üzerinde renklerle dans ederken, satrançta strateji ve zeka dolu mücadeleler yaşandı. Dart atma etkinliğinde ise katılımcılar, nişan almanın ve isabet ettirmenin keyfini çıkardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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