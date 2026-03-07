Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşırken, müsabakada 10 kişi kaldı. Maçın 62. dakikasında Beşiktaş yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle Rıdvan Yılmaz yerde kaldı. VAR'da bulunan Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla derbinin hakemi Ozan Ergün pozisyonu izledi. Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL
