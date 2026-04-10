Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig\'e geliyorlar

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor’u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

GOL 84. DAKİKADA GELDİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada uzun süre eşitlik bozulmadı. Mücadelenin kilidini ise 84. dakikada Cheikne Sylla çözdü ve Erzurumspor’a 3 puanı getirdi.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle puanını 75’e yükselten Erzurumspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. İstanbulspor ise 40 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Boluspor’u konuk edecek.