 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'yı Yendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yalova Ortopedik takımını 86-81 yenerek galibiyetle döndü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova\'yı Yendi
12.12.2023 - 12:56,
Abone Ol

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginin 7. Hafta müsabakasında deplasmanda Yalova Ortopedik takımıyla karşılaştı. Şanlıurfa ekibi rakibini 86-81 yenerek kente galibiyetle döndü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Süper Lig A gurubu 7. hafta maçında deplasmanda Yalova Ortopedik Basketbol Takımı ile karşılaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda oynadığı müsabakada üstün bir oyun sergiledi.

İlk periyodu 21 - 19 üstünlükle tamamlayan Şanlıurfa ekibi, müsabakanın ilk yarısını ise 44 - 43 geride tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 68 - 60 önde tamamlayan Büyükşehir Engelliler takımı maçın sonunu 86 - 81'lik skorla tamamlayarak puanını 9'a çıkardı.

Playof oynama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper liginde 5. sırada bulunuyor. Şanlıurfa Ekibi bir sonraki hafta müsabakasını kendi sahası ve seyircisi önünde Karabük Demir kartal ile oynayacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Yalova, Engelliler, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'yı Yendi - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement