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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Muş Bedensel Engelliler'i mağlup etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Muş Bedensel Engelliler'i mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 73-39 mağlup etti. Şanlıurfa ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 33-21 önde tamamladı. Antrenör Serdar Yıldırım, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, play-off iddialarının devam etmesi için bu maçtan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Muş Bedensel Engelliler\'i mağlup etti
27.01.2024 - 16:51,
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 73-39 mağlup etti.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Şanlıurfa ekibi, 33-21 önde tamamladı.

Maç ev sahibi ekibin 73-39 galibiyeti ile sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, maçtan galibiyetle ayrılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Yıldırım, "Play-off iddiamızın devam etmesi için bugünkü maçtan galibiyetle ayrılmak zorundaydık. İlk dakikalardan itibaren rakibimiz karşısında üstün bir oyun sergileyerek maçtan farklı galip geldik. Şimdi bu maçı unutup haftaya deplasmanda oynayacağımız Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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